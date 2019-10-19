Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

Şu anda Beşiktaş'a dünyanın en iyi teknik direktörünü getir bir şey yapamaz. Çünkü Beşiktaş'ın içinde doğru düzgün iş yapacak bir şey yok. Aşçının, çaycının, topçunun alacağı var. Yabancı futbolculara bahşiş veriyorlamış. Hangi teknik direktör ne yapabilir? Aslında Beşiktaş için Abdullah Avcı şu anda şans. Abdullah Avcı'nın yerinde olsam ben bu şartlarda çalışmam derim.