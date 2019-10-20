Serdal Adalı: Kazananın Beşiktaş olmasını diliyorum

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bu yeni dönem şimdiden Beşiktaşımız için hayırlı olsun. Beşiktaşımızın desteğe bu kadar ihtiyacı olan bir dönemde aday olan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Bu kutsal görevi şerefi ve layıkıyla yürütmeye çalışacağız. Kazananın Beşiktaş olmasını diliyorum.