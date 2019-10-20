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Serdal Adalı: Kazananın Beşiktaş olmasını diliyorum

Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay bugün başkan olmak için yarışıyor. Oy verme işlemi öncesi konuşma yapan Serdal Adalı, "Kazananın Beşiktaş olmasını diliyorum" dedi.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bu yeni dönem şimdiden Beşiktaşımız için hayırlı olsun. Beşiktaşımızın desteğe bu kadar ihtiyacı olan bir dönemde aday olan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Bu kutsal görevi şerefi ve layıkıyla yürütmeye çalışacağız. Kazananın Beşiktaş olmasını diliyorum.

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20 Ekim 2019 , Pazar
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