Tyler Boyd krizi
Beşiktaş'ta Tyler Boyd krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlıların yaz döneminde transfer ettiği Boyd için ne kulübüne ne de futbolcuya herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın yaz dönemindeki transferi Boyd için ne kulübüne ne de futbolcuya şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edildi. ABD'li oyuncu için 2.4 milyon euro ödemesi gereken Kartal'ın Eylül ayı itibariyle kulübü Guiamaraes'e yapması gereken ödemeyle, Boyd'un Ağustos ve Eylül ödemelerini henüz gerçekleştirmediği bildirildi. Portekiz kulübünün ödeme için açıklama istediği öğrenildi.
SAIDOU'YA 'SARI' IŞIK
Orhan Ak'ın ayrılmasından sonra sisteminin beyninin gittiğin yöneticilerle paylaşan Avcı'nın bir talebi oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir'de beraber çalıştığı Alioum Saidou'yu teknik ekibine katmak istediğini yönetimle paylaştı. Yönetimden ise kendisine seçimi beklemesi konusunda bir tavsiye geldi.
HASIC'TEN ÖZEL İSTEK
Beşiktaş'ın yıldız adaylarından Hasic forma giymek için gün sayıyor. 7 Ekimde 18 yaşına giren Hasic'in transferi öncesi Beşiktaş yönetiminden bir istekte bulundu. Hasic, Beşiktaş'a geldiği taktirde babasına iş imkanı ayarlanmasını istedi. Talebi olumlu karşılayan yönetim, Hasic'in babasına iş ayarladı.
- 10.10.2019
-
Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
-
İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
-
Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
Tyler Boyd krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.