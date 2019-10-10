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10 Ekim 2019, Perşembe
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krizi

Tyler Boyd krizi

'ta krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlıların yaz döneminde transfer ettiği Boyd için ne kulübüne ne de futbolcuya herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edildi.

'ın yaz dönemindeki transferi Boyd için ne kulübüne ne de futbolcuya şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edildi. ABD'li oyuncu için 2.4 milyon euro ödemesi gereken Kartal'ın Eylül ayı itibariyle kulübü Guiamaraes'e yapması gereken ödemeyle, Boyd'un Ağustos ve Eylül ödemelerini henüz gerçekleştirmediği bildirildi. Portekiz kulübünün ödeme için açıklama istediği öğrenildi.

SAIDOU'YA 'SARI' IŞIK

Orhan Ak'ın ayrılmasından sonra sisteminin beyninin gittiğin yöneticilerle paylaşan Avcı'nın bir talebi oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir'de beraber çalıştığı Alioum 'yu teknik ekibine katmak istediğini yönetimle paylaştı. Yönetimden ise kendisine seçimi beklemesi konusunda bir tavsiye geldi.

HASIC'TEN ÖZEL İSTEK

Beşiktaş'ın yıldız adaylarından forma giymek için gün sayıyor. 7 Ekimde 18 yaşına giren Hasic'in transferi öncesi Beşiktaş yönetiminden bir istekte bulundu. Hasic, Beşiktaş'a geldiği taktirde babasına iş imkanı ayarlanmasını istedi. Talebi olumlu karşılayan yönetim, Hasic'in babasına iş ayarladı.

  1. 10.10.2019
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