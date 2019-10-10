Dorukhan Toköz sahalara ne zaman dönecek? Beşiktaş son dakika haberleri... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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sahalara ne zaman dönecek? son dakika haberleri...

Dorukhan Toköz sahalara ne zaman dönecek? Beşiktaş son dakika haberleri...

maçında dizinden sakatlanarak sezonu kapatan , başarılı bir ameliyat geçirdi, moral olarak da kendisini toparlamaya başladı. Beşiktaşlı futbolcu, "Kıkırdağımda onarım yapıldı, artık taburcu olacağım. Tedavime evimde devam edeceğim, iki hafta sonra da koltuk değneklerini atıp yürümeye başlayacağım" ifadelerini kullandı.

'ın ile oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan 'ün 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti ancak işin rengi değişti. Beşiktaş'ın 'de Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, ameliyat edilmişti.

Dizinde kıkırdak kopması meydana gelen başarılı futbolcuya, tedavi gördüğü hastanede ziyaretçi akını olmuştu. Yıldız ismin, ağır operasyona rağmen durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çıkma meydana gelen sol diz kapağının içindeki hasarlı sol bölgeye, sağlam olan sağ kıkırdaktan nakil yapıldığı ve operasyonun ardından Dorukhan'ın, ilk belirlemelerin aksine 5 ay değil 3 ay içerisinde takıma geri dönebileceği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından her şey beklendiği gibi giderse Dorukhan'ın, Şubat ayında takıma geri dönmesi planlanıyor.

GÖRDÜĞÜM DESTEK MUTLU EDİYOR

'nin her yerinden arayan, soran ve ziyaretine gelen insanlar olduğunu dile getiren Dorukhan, "Bu desteği görmek insanı mutlu ediyor. Milli Takım arkadaşlarımı burada kalabalık bir şekilde görünce ister istemez duygulandım. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

  1. 10.10.2019
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