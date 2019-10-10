Dorukhan Toköz sahalara ne zaman dönecek? Beşiktaş son dakika haberleri...
Alanyaspor maçında dizinden sakatlanarak sezonu kapatan Dorukhan Toköz, başarılı bir ameliyat geçirdi, moral olarak da kendisini toparlamaya başladı. Beşiktaşlı futbolcu, "Kıkırdağımda onarım yapıldı, artık taburcu olacağım. Tedavime evimde devam edeceğim, iki hafta sonra da koltuk değneklerini atıp yürümeye başlayacağım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz'ün 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti ancak işin rengi değişti. Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, ameliyat edilmişti.
Dizinde kıkırdak kopması meydana gelen başarılı futbolcuya, tedavi gördüğü hastanede ziyaretçi akını olmuştu. Yıldız ismin, ağır operasyona rağmen durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çıkma meydana gelen sol diz kapağının içindeki hasarlı sol bölgeye, sağlam olan sağ kıkırdaktan nakil yapıldığı ve operasyonun ardından Dorukhan'ın, ilk belirlemelerin aksine 5 ay değil 3 ay içerisinde takıma geri dönebileceği bildirildi.
Bu gelişmenin ardından her şey beklendiği gibi giderse Dorukhan'ın, Şubat ayında takıma geri dönmesi planlanıyor.
GÖRDÜĞÜM DESTEK MUTLU EDİYOR
Türkiye'nin her yerinden arayan, soran ve ziyaretine gelen insanlar olduğunu dile getiren Dorukhan, "Bu desteği görmek insanı mutlu ediyor. Milli Takım arkadaşlarımı burada kalabalık bir şekilde görünce ister istemez duygulandım. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
- 10.10.2019
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Novak müjdesi
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Bu adam trabzona gelen en iyi sol beklerden biri.
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Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Galatasaray...
Toplam 1
Yorum
03bjk babel bemboşu düne kadar adını bilen yoktu beşiktaş seni tekrar adam yerine koydu ama hata yapmış beşiktaş gsden 10 kat büyükdür.
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Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
yusuf ergün Rabbim sen onu gençliğine bağışla acil şifalar nasip eyle Amin.
Dorukhan Toköz sahalara ne zaman dönecek? Beşiktaş son dakika haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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