Dorukhan Toköz sahalara ne zaman dönecek? Beşiktaş son dakika haberleri...

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz'ün 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti ancak işin rengi değişti. Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, ameliyat edilmişti.

Dizinde kıkırdak kopması meydana gelen başarılı futbolcuya, tedavi gördüğü hastanede ziyaretçi akını olmuştu. Yıldız ismin, ağır operasyona rağmen durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çıkma meydana gelen sol diz kapağının içindeki hasarlı sol bölgeye, sağlam olan sağ kıkırdaktan nakil yapıldığı ve operasyonun ardından Dorukhan'ın, ilk belirlemelerin aksine 5 ay değil 3 ay içerisinde takıma geri dönebileceği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından her şey beklendiği gibi giderse Dorukhan'ın, Şubat ayında takıma geri dönmesi planlanıyor.

GÖRDÜĞÜM DESTEK MUTLU EDİYOR

Türkiye'nin her yerinden arayan, soran ve ziyaretine gelen insanlar olduğunu dile getiren Dorukhan, "Bu desteği görmek insanı mutlu ediyor. Milli Takım arkadaşlarımı burada kalabalık bir şekilde görünce ister istemez duygulandım. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.