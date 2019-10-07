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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Sakatlık anında : N'oldu lan Dorukhan?

Sakatlık anında Necip Uysal: N'oldu lan Dorukhan?

'de , lider 'u konuk etti. Ligde namağlup yoluna devam eden Alanyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş kritik bir 3 puan kazandı.3 puanın yanında gelen sakatlık haberi moralleri aşağı çekti.

'ın lider 'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada, milli futbolcusu sedye ile oyundan alınıp hastaneye kaldırıldı. Sakatlık sonrası Necip ile Dorukhan Toköz arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Arkadaşının durumunu merak eden siyah-beyazlı kaptanın tepkisi yayıncı kuruluş mikrofonlarına yansıdı. Necip, sedyedeki Dorukhan'a "Noldu lan Dorukhan" diyerek son durumunu sordu. Milliyet'in haberine göre maçın canlı yayınına yansıyan bu soru özellikle sosyal medyada gündeme oturdu.

Öte yandan 85. dakikada Lens'in yerine oyuna dahil oldu.

  1. 07.10.2019
  2. Güncelleme: 07.10.2019 09:10
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