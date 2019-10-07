Sakatlık anında Necip Uysal: N'oldu lan Dorukhan?

Beşiktaş'ın lider Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada, milli futbolcusu Dorukhan Toköz sedye ile oyundan alınıp hastaneye kaldırıldı. Sakatlık sonrası Necip ile Dorukhan Toköz arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Arkadaşının durumunu merak eden siyah-beyazlı kaptanın tepkisi yayıncı kuruluş mikrofonlarına yansıdı. Necip, sedyedeki Dorukhan'a "Noldu lan Dorukhan" diyerek son durumunu sordu. Milliyet'in haberine göre maçın canlı yayınına yansıyan bu soru özellikle sosyal medyada gündeme oturdu.

Öte yandan Necip Uysal 85. dakikada Lens'in yerine oyuna dahil oldu.