Sakatlık anında Necip Uysal: N'oldu lan Dorukhan?
Süper Lig'de Beşiktaş, lider Alanyaspor'u konuk etti. Ligde namağlup yoluna devam eden Alanyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş kritik bir 3 puan kazandı.3 puanın yanında gelen sakatlık haberi moralleri aşağı çekti.
Beşiktaş'ın lider Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada, milli futbolcusu Dorukhan Toköz sedye ile oyundan alınıp hastaneye kaldırıldı. Sakatlık sonrası Necip ile Dorukhan Toköz arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Arkadaşının durumunu merak eden siyah-beyazlı kaptanın tepkisi yayıncı kuruluş mikrofonlarına yansıdı. Necip, sedyedeki Dorukhan'a "Noldu lan Dorukhan" diyerek son durumunu sordu. Milliyet'in haberine göre maçın canlı yayınına yansıyan bu soru özellikle sosyal medyada gündeme oturdu.
Öte yandan Necip Uysal 85. dakikada Lens'in yerine oyuna dahil oldu.
- 07.10.2019
- Güncelleme: 07.10.2019 09:10
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
Sakatlık anında Necip Uysal: N'oldu lan Dorukhan? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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