Fikret Orman'ın ardından Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’nın yaptığı basın toplantısında görevi bırakmasının ardından gözler teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibine çevrildi. Beşiktaş’taki sürecini tamamladığını açıklayan Fikret Orman’nın görevi bırakma kararı sonrası gözler lige beklenen başlangıcı yapamayan Kartal'ın hocası Abdullah Avcı’ya çevrildi. Olası bir ayrılıkta camianın adayı belli; Sergen Yalçın...
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı sonrası gözler Abdullah Avcı'ya çevrildi. Orman, tecrübeli teknik adamla yaptığı görüşmede takımın başına kalması yönünde bir tavsiyede bulundu. Ancak bir ayrılık yaşanırsa camianın adayı Sergen Yalçın...
Başkan Orman'ın, Avcı'ya takımın başında kalması yönünde tavsiyede bulunduğu belirtilirken, yeni yönetimin bu konudaki kararı şimdiden merak konusu.
SERGEN YALÇIN BOMBASI...
Hürriyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ta yaşanacak olası teknik direktör boşluğunda takımın başına gelmesi beklenen ilk isim Sergen Yalçın. Taraftarın Başakşehir karşılaşmasında ismini haykırdığı Yalçın, olası bir ayrılıkta teknik direktörlük koltuğu için en büyük aday olarak göze çarpıyor.
Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
- 25.09.2019
- Güncelleme: 25.09.2019 12:11
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti!
Toplam 2
Yorum
Öncel YAPRAK Bu karar beni çok üzdü.Devam edilmeli idi.
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Ekvador'da 25-0 biten maça şike soruşturması
Toplam 1
Yorum
mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti!
Toplam 2
Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
Fikret Orman'ın ardından Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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