Fikret Orman'ın ardından Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı sonrası gözler Abdullah Avcı'ya çevrildi. Orman, tecrübeli teknik adamla yaptığı görüşmede takımın başına kalması yönünde bir tavsiyede bulundu. Ancak bir ayrılık yaşanırsa camianın adayı Sergen Yalçın...

Başkan Orman'ın, Avcı'ya takımın başında kalması yönünde tavsiyede bulunduğu belirtilirken, yeni yönetimin bu konudaki kararı şimdiden merak konusu.

SERGEN YALÇIN BOMBASI...

Hürriyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ta yaşanacak olası teknik direktör boşluğunda takımın başına gelmesi beklenen ilk isim Sergen Yalçın. Taraftarın Başakşehir karşılaşmasında ismini haykırdığı Yalçın, olası bir ayrılıkta teknik direktörlük koltuğu için en büyük aday olarak göze çarpıyor.

Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.