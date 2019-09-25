Fikret Orman'ın ardından Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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'ın ardından kararını verdi! ... Son dakika haberleri

Fikret Orman'ın ardından Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri

Başkanı ’nın yaptığı basın toplantısında görevi bırakmasının ardından gözler teknik direktör ve ekibine çevrildi. ’taki sürecini tamamladığını açıklayan Fikret Orman’nın görevi bırakma kararı sonrası gözler lige beklenen başlangıcı yapamayan Kartal'ın hocası Abdullah Avcı’ya çevrildi. Olası bir ayrılıkta camianın adayı belli; ...

'ta 'ın görevi bırakma kararı sonrası gözler 'ya çevrildi. Orman, tecrübeli teknik adamla yaptığı görüşmede takımın başına kalması yönünde bir tavsiyede bulundu. Ancak bir ayrılık yaşanırsa camianın adayı ...

Başkan Orman'ın, Avcı'ya takımın başında kalması yönünde tavsiyede bulunduğu belirtilirken, yeni yönetimin bu konudaki kararı şimdiden merak konusu.

Erman Toroğlu:

SERGEN YALÇIN BOMBASI...

Hürriyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ta yaşanacak olası teknik direktör boşluğunda takımın başına gelmesi beklenen ilk isim Sergen Yalçın. Taraftarın Başakşehir karşılaşmasında ismini haykırdığı Yalçın, olası bir ayrılıkta teknik direktörlük koltuğu için en büyük aday olarak göze çarpıyor.

Sergen Yalçın, 'un başında çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

  1. 25.09.2019
  2. Güncelleme: 25.09.2019 12:11
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