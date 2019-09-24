Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? İşte adaylar... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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Haberler Galeri Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? İşte adaylar...

Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? İşte adaylar...

Beşiktaş Kulübü'nde son dakika... Fikret Orman başkanlığı bırakacağını resmen duyurması gündeme bomba gibi düştü. Orman, "Kırgın ve üzgünüm. Namusumuz sorgulanır hale geldi. Maçlara gidiyorum, 'Fikret gol gol' diye bağırıyorlar. Beşiktaş'ın demek ki kan değişikliğine ihtiyaç var. Yönetim kurulunu olağanüstü olarak toplayacağım. Sürecimi tamamlıyorum. Elimizden geldiği kadar Beşiktaş'a hizmet ettik" diyerek sitemkar bir şekilde görevini noktalayacağı açıkladı. Gelen son dakika açıklaması sonrası en çok sorulan soru şu oldu: "Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı kim olacak? Adaylar şöyle...

24 Eylül 2019 Salı 13:11 Güncelleme: 24.09.2019 13:13
Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? İşte adaylar...

Fikret Orman, 2019 yılı Mayıs ayında BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde düzenlenen ve Hürser Tekinoktay ile yarıştığı olağan seçimli genel kurulda 4 bin 899 geçerli oyun 2 bin 882'sini alarak yeniden başkanlığa seçilmişti.

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Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? İşte adaylar...

Aradan geçen süre zarfında birçok oyuncu değişikliği yaşanan kulüpte Şenol Güneş ayrılırken teknik direktör Abdullah Avcı olmuştu.

Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? İşte adaylar...

Bu değişiklikler sonrası Beşiktaş, geride kalan 5 haftada sadece 5 puan toplayabildi. Durum karşısında sessizliği bozan siyah beyazlı taraftarlar, Orman ve yönetimini hatta Abdullah Avcı'yı dahi istifaya davet etti.

Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? İşte adaylar...

İSTİFA BÖYLE GELDİ...

'Fikret Orman paralar nerede', 'Fikret gol gol gol', 'yönetim istifa' ve "Bana bir masal anlat Fikret, içinde yalanlar olsun, içinde dolarlar olsun" şeklinde yapılan tezahüratlar geçtiğimiz sezondan bu yana tribünlerin dilindeydi.

Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? İşte adaylar...

FORVET TRANSFERİ YAPILMADI

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte transferde geçmiş yıllara göre daha sakin bir politika izlendi. Siyah beyazlılar, Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, N'Kooudou, Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby gibi isimleri renklerine bağlarken santrafor transferi yapılmaması eleştiri konusu oldu. Beşiktaş ligin ilk haftalarında Burak Yılmaz'ın da sakatlığı sebebiyle forvet bölgesinde Güven Yalçın ve Umut Nayir'i oynattı.

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