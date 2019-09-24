Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? İşte adaylar...

Beşiktaş Kulübü'nde son dakika... Fikret Orman başkanlığı bırakacağını resmen duyurması gündeme bomba gibi düştü. Orman, "Kırgın ve üzgünüm. Namusumuz sorgulanır hale geldi. Maçlara gidiyorum, 'Fikret gol gol' diye bağırıyorlar. Beşiktaş'ın demek ki kan değişikliğine ihtiyaç var. Yönetim kurulunu olağanüstü olarak toplayacağım. Sürecimi tamamlıyorum. Elimizden geldiği kadar Beşiktaş'a hizmet ettik" diyerek sitemkar bir şekilde görevini noktalayacağı açıkladı. Gelen son dakika açıklaması sonrası en çok sorulan soru şu oldu: "Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı kim olacak? Adaylar şöyle...