Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? İşte adaylar...
Beşiktaş Kulübü'nde son dakika... Fikret Orman başkanlığı bırakacağını resmen duyurması gündeme bomba gibi düştü. Orman, "Kırgın ve üzgünüm. Namusumuz sorgulanır hale geldi. Maçlara gidiyorum, 'Fikret gol gol' diye bağırıyorlar. Beşiktaş'ın demek ki kan değişikliğine ihtiyaç var. Yönetim kurulunu olağanüstü olarak toplayacağım. Sürecimi tamamlıyorum. Elimizden geldiği kadar Beşiktaş'a hizmet ettik" diyerek sitemkar bir şekilde görevini noktalayacağı açıkladı. Gelen son dakika açıklaması sonrası en çok sorulan soru şu oldu: "Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı kim olacak? Adaylar şöyle...
FORVET TRANSFERİ YAPILMADI
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte transferde geçmiş yıllara göre daha sakin bir politika izlendi. Siyah beyazlılar, Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, N'Kooudou, Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby gibi isimleri renklerine bağlarken santrafor transferi yapılmaması eleştiri konusu oldu. Beşiktaş ligin ilk haftalarında Burak Yılmaz'ın da sakatlığı sebebiyle forvet bölgesinde Güven Yalçın ve Umut Nayir'i oynattı.