Erman Toroğlu: "Beşiktaş Başkanı görevini bırakmadı Beşiktaş Başkanı kaçtı"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün yaptığı basın toplantısında "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum" diyerek görevi bıraktığını açıkladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu konuyla ilgili yaptığı yorumda "Beşiktaş Başkanı görevini bırakmadı Beşiktaş Başkanı kaçtı" ifadelerini kullandı.