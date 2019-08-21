Beşiktaş sağanak yağmur altında çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların idmanı yoğun yağış altında geçti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.
Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, minik kale maç, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saat sürdü.
Antrenmana; Burak Yılmaz, Domagoj Vida ile Atiba Hutchinson katılmadı, Enzo Roco sahada takımdan ayrı koşu yaptı. Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
- 21.08.2019
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