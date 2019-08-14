Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho: Hırs istek arzu bende hepsi var - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
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'ın yeni transferi Rebocho: Hırs istek arzu bende hepsi var

Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho: Hırs istek arzu bende hepsi var

'ın yeni transferi , süreci ile alakalı soruları kulübün kanalına verdiği özel röportajda yanıtladı.

'ın yeni transferi , süreci ile alakalı soruları kulübün kanalına verdiği özel röportajda yanıtladı. "Beşiktaş forması giyecek olmak kariyerimde büyük bir adım" diyen 24 yaşındaki sol bek, "Beşiktaş Avrupa'da tanınan bir kulüp milli takım hedefime (Portekiz) ulaşabileceğim bir takım. Burada başarılı olursam Beşiktaş bana yardımcı olacak" ifadelerini kullandı. Vatandaşı Quaresma hakkında da konuşan Rebocho, "O, Portekiz'de her oyuncunun idolü olan bir isim" dedi. Rebocho, oyun karakterini de "Ofansif biriyim ve asist yapmayı severim. Yüzde yüzümü vereceğim. Zaten hep böyleyim. Çok hırslı, istekli ve arzuluyum. Herkes bunu görecek" diye konuştu.

  1. 14.8.2019
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