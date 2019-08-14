Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho: Hırs istek arzu bende hepsi var
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, transfer süreci ile alakalı soruları kulübün Youtube kanalına verdiği özel röportajda yanıtladı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, transfer süreci ile alakalı soruları kulübün Youtube kanalına verdiği özel röportajda yanıtladı. "Beşiktaş forması giyecek olmak kariyerimde büyük bir adım" diyen 24 yaşındaki sol bek, "Beşiktaş Avrupa'da tanınan bir kulüp milli takım hedefime (Portekiz) ulaşabileceğim bir takım. Burada başarılı olursam Beşiktaş bana yardımcı olacak" ifadelerini kullandı. Vatandaşı Quaresma hakkında da konuşan Rebocho, "O, Portekiz'de her oyuncunun idolü olan bir isim" dedi. Rebocho, oyun karakterini de "Ofansif biriyim ve asist yapmayı severim. Yüzde yüzümü vereceğim. Zaten hep böyleyim. Çok hırslı, istekli ve arzuluyum. Herkes bunu görecek" diye konuştu.
- 14.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho: Hırs istek arzu bende hepsi var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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