Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan ve siyah beyazlı takımla anlaşması beklenen Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh'in yeni takımı belli oldu. Championship ekibi Swansea ile olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu, bonservis ücreti ödenmeden Feyenoord'a transfer oldu.
Beşiktaş'ta son dakika transfer şoku yaşanıyor... Transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Hollandalı hücum kanat oyuncusu Luciano Narsingh, Feyenoord ile anlaştı. Sağlık kontrollerinin ardından Hollanda ekibi ile sözleşme imzalayan Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'a gelmesi bekleniyordu.
Narsingh, iki sezon önce PSV'den Swansea'ye 4.60 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
LUCIANO NARSINGH KİMDİR?
Amsterdam doğumlu olan 28 yaşındaki Luciano Narsingh, bugüne kadar çıktığı 275 resmi maçta 49 gol ve 78 asist kaydetti. 19 kez Hollanda Milli Takımı formasını terleten Luciano Narsingh, kariyeri boyunca Alkmaar, Heerenveen, PSV Eindhoven ve Swansea City gibi kulüplerde boy gösterdi.
- 05.07.2019
- Güncelleme: 05.07.2019 18:07
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
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Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Beşiktaş'a son dakika transfer şoku... Yıldız isim elden kaçtı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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