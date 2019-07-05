Beşiktaş'a son dakika transfer şoku... Yıldız isim elden kaçtı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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'a son dakika şoku... Yıldız isim elden kaçtı!

Beşiktaş'a son dakika transfer şoku... Yıldız isim elden kaçtı!

'ın listesinde bulunan ve siyah beyazlı takımla anlaşması beklenen Hollandalı kanat oyuncusu 'in yeni takımı belli oldu. Championship ekibi Swansea ile olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu, bonservis ücreti ödenmeden Feyenoord'a transfer oldu.

'ta son dakika şoku yaşanıyor... Transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Hollandalı hücum kanat oyuncusu , Feyenoord ile anlaştı. Sağlık kontrollerinin ardından ekibi ile sözleşme imzalayan Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'a gelmesi bekleniyordu.

Narsingh, iki sezon önce PSV'den Swansea'ye 4.60 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

LUCIANO NARSINGH KİMDİR?

Amsterdam doğumlu olan 28 yaşındaki Luciano Narsingh, bugüne kadar çıktığı 275 resmi maçta 49 gol ve 78 asist kaydetti. 19 kez Hollanda Milli Takımı formasını terleten Luciano Narsingh, kariyeri boyunca Alkmaar, Heerenveen, PSV Eindhoven ve Swansea City gibi kulüplerde boy gösterdi.

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  1. 05.07.2019
  2. Güncelleme: 05.07.2019 18:07
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