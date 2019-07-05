Beşiktaş'a son dakika transfer şoku... Yıldız isim elden kaçtı!

Beşiktaş'ta son dakika transfer şoku yaşanıyor... Transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Hollandalı hücum kanat oyuncusu Luciano Narsingh, Feyenoord ile anlaştı. Sağlık kontrollerinin ardından Hollanda ekibi ile sözleşme imzalayan Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'a gelmesi bekleniyordu.

Narsingh, iki sezon önce PSV'den Swansea'ye 4.60 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

LUCIANO NARSINGH KİMDİR?

Amsterdam doğumlu olan 28 yaşındaki Luciano Narsingh, bugüne kadar çıktığı 275 resmi maçta 49 gol ve 78 asist kaydetti. 19 kez Hollanda Milli Takımı formasını terleten Luciano Narsingh, kariyeri boyunca Alkmaar, Heerenveen, PSV Eindhoven ve Swansea City gibi kulüplerde boy gösterdi.