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Beşiktaş'a yeni 10 numara | Video haber

Alman basını, Beşiktaş'ın Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby ile ilgilendiğini yazdı.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Beşiktaş, mevcut mali durum nedeniyle temkinli yol alıyor.

Birçok isimle temas halinde olan siyah beyazlı ekiple ilgili alman basını yeni bir iddia ortaya attı.

Alman Bild gazetesi, Beşiktaş'ın Hamburg ile sözleşmesi sona erdiği için serbest oyuncu konumuna gelen Lewis Holtby ile ilgilendiğini yazdı. Haberde siyah beyazlıların 28 yaşındaki alman futbolcunun transferinde ısrarcı olduğuna vurgu yapıldı.

Kariyerinin son 5 yılını Hamburg'ta geçiren Holtby, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de 26 maçta forma giyerken 4 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

Lewis Holtby, 10 numara bölgesinin dışında orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

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04 Temmuz 2019 , Perşembe
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