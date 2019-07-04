Sol stopere yerli aday Lokman Gör | Video haber
Sol stoper arayışındaki Beşiktaş, yerli adaylardan Lokman Gör ile anlaşma noktasına geldi.
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