Adalı döndü Mendes çıktı
Yıldırım Demirören döneminde yaptığı Guti, Quaresma gibi transferlerle menajerler tarafından oldukça yakından tanınan İkinci Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın yeni transfer sorumlusu oldu.
Yıldırım Demirören döneminde yaptığı Guti, Quaresma gibi transferlerle menajerler tarafından oldukça yakından tanınan İkinci Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın yeni transfer sorumlusu oldu. Mendes'in daha önce beraber çalıştığı Adalı'ya elindeki oyuncuların listesini sunduğu öğrenildi.
ERDOĞAN & GÖR AVCI'YI BEKLİYOR
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah- beyazlılar Doğan Erdoğan ve Lokman Gör ile prensipte anlaşma sağladı ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor. Takımı gençleştirmek ve yerli futbolculara yönelmek isteyen Beşiktaş'ın her iki futbolcuyla el sıkıştığı öğrenildi.
DOMAGOJ VİDA ÖNERİLERİ REDDETTİ
Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği oyuncuların başında gelen Domagoj Vida, menajerine Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Hırvat oyuncunun menajeri de yurt dışından gelen teklifleri reddetti; beraber çalışan menajerlere de hem Vida'nın hem de Beşiktaş'ın ayrılık düşünmediğini iletti.
- 9.6.2019
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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