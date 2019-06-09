Adalı döndü Mendes çıktı – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Adalı döndü Mendes çıktı

Adalı döndü çıktı

Adalı döndü Mendes çıktı

döneminde yaptığı Guti, Quaresma gibi transferlerle menajerler tarafından oldukça yakından tanınan İkinci Başkan , 'ın yeni sorumlusu oldu.

döneminde yaptığı Guti, Quaresma gibi transferlerle menajerler tarafından oldukça yakından tanınan İkinci Başkan , 'ın yeni sorumlusu oldu. 'in daha önce beraber çalıştığı Adalı'ya elindeki oyuncuların listesini sunduğu öğrenildi.

ERDOĞAN & GÖR AVCI'YI BEKLİYOR
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah- beyazlılar Doğan Erdoğan ve Lokman Gör ile prensipte anlaşma sağladı ancak teknik direktör 'nın kararı bekleniyor. Takımı gençleştirmek ve yerli futbolculara yönelmek isteyen Beşiktaş'ın her iki futbolcuyla el sıkıştığı öğrenildi.

DOMAGOJ VİDA ÖNERİLERİ REDDETTİ
Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği oyuncuların başında gelen Domagoj Vida, menajerine Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Hırvat oyuncunun menajeri de yurt dışından gelen teklifleri reddetti; beraber çalışan menajerlere de hem Vida'nın hem de Beşiktaş'ın ayrılık düşünmediğini iletti.

  1. 9.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adalı döndü Mendes çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN