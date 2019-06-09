Adalı döndü Mendes çıktı

Yıldırım Demirören döneminde yaptığı Guti, Quaresma gibi transferlerle menajerler tarafından oldukça yakından tanınan İkinci Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın yeni transfer sorumlusu oldu. Mendes'in daha önce beraber çalıştığı Adalı'ya elindeki oyuncuların listesini sunduğu öğrenildi.



ERDOĞAN & GÖR AVCI'YI BEKLİYOR

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah- beyazlılar Doğan Erdoğan ve Lokman Gör ile prensipte anlaşma sağladı ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor. Takımı gençleştirmek ve yerli futbolculara yönelmek isteyen Beşiktaş'ın her iki futbolcuyla el sıkıştığı öğrenildi.



DOMAGOJ VİDA ÖNERİLERİ REDDETTİ

Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği oyuncuların başında gelen Domagoj Vida, menajerine Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Hırvat oyuncunun menajeri de yurt dışından gelen teklifleri reddetti; beraber çalışan menajerlere de hem Vida'nın hem de Beşiktaş'ın ayrılık düşünmediğini iletti.