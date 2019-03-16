Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
16 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

- maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Son dakika bilgisine göre; ’in 26. haftasında ’ın bu akşam sahasında ile oynayacağı mücadelenin ’i (VAR) oldu. Tokat, dün akşamki -DG maçında da aynı görevi üstlenmişti.

Son dakika bilgisine göre; Dün oynanan -DG maçında VAR koltuğunda oturan , bu akşam saat 19.00'da oynanacak olan - mücadelesinde de görevini üstlenecek. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Şimşek yer alacak.

Ayrıca 'ın düdük çalacağı karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy olacak.

  1. 16.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN