Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? Yayın bilgileri, eksik oyuncular...

Beşiktaş-Göztepe maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de zirveyi ve tehlikeyi bölgeyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Peki Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? İşte maça dair çok önemli bilgiler...

Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Göztepe maçı saat 19:00'da oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Öte yandan iki takım arasındaki karşılaşmayı ise Serkan Çınar yönetecek. Siyah-beyazlı takım, Çınar'ın yönettiği 13 maçta 11 galibiyet ve iki beraberlik alırken hiç mağlup olmadı.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR...



KARIUS ALARM VERİYOR

Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sıkıntılarından biri kaleci Loris Karius'un performansı oldu. Son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını gösteren siyah-beyazlı ekip, Karius'un ağırlıklı olarak görev aldığı bu sezonda kalesinde 34 gol gördü.



GÖZLER BURAK'IN ÜZERİNDE...

Siyah-beyazlı ekipte gözler yarın yine Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. Beşiktaş'a devre arasında transfer olan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta 5 gol kaydetti.



Siyah-beyazlı ekibin Dolmabahçe'de üst üste oynadığı üç maçta Bursaspor ve Fenerbahçe karşısında ikişer gol bulan Burak, Atiker Konyaspor filelerini de bir kez havalandırdı.



DORUKHAN DÖNÜYOR



Sarı kart cezası biten Dorukhan Toköz, Göztepe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Bu sezon 4 kez sarı kart gören Dorukhan, cezası nedeniyle Atiker Konyaspor karşısında görev alamamıştı.

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SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...



MIRIN YİNE YOK



Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in sakatlığı sürüyor. Sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor karşılaşmasında kadroda yer alamayan Isimat-Mirin'in forma giymesi beklenmiyor.



MEDEL VE QUARESMA SINIRDA



Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile Gary Medel, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu da yarın kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecek.

TRAORE VE ATAKAN YOK

İzmir ekibinde sakatlıkları süren sol bek Traore ile orta saha Atakan Kesgin yok. Cezası biten stoper Kadu ise sahada olacak.

TAMER TUNA'DAN BEŞİKTAŞ'A GÖZDAĞI

Hafta boyunca yönetimin tesislerde üs kurup takıma moral ve motivasyon desteği verdiği sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna da çok iddialı. Beşiktaş deplasmanına zafer parolasıyla gideceklerini belirten Tamer Tuna, "Takımımın ligde kalacağına eminim. Beşiktaş'a karşı en iyi mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum. Göztepe gibi oynayacağız. Mutlak galibiyete ihtiyacımız var. Herkes formanın hakkını verecek" sözleriyle sarı-kırmızılı camiaya galibiyet sözü verdi. Sezonun ilk yarısında güçlü rakiplerini Jerome ve Reis'in golleriyle yendiklerini hatırlatan genç çalıştırıcı, Vodafone Park'ta da yine kazanan taraf olmak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

SÜPER LİG'DE 2000. MAÇ

Beşiktaş, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de bugünkü Göztepe maçıyla birlikte 2000. karşılaşmasına çıkacak. Siyah beyazlılar, ligde 1999 maçta 1080 galibiyet, 553 beraberlik, 366 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3254 gol atan Kartal, kalesinde 1686 gol gördü. Ligde ilk maçını 21 Şubat 1959 tarihinde Alsancak Stadı'nda yine bir İzmir takımı Altay ile oynayan Beşiktaş, Nazmi Bilge'nin attığı gollerle 2-1 kazanmıştı.

50. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 79-46 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



İSTANBUL'DA 25. MAÇ



Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 25. kez karşılaşacak. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 24 lig maçında Beşiktaş 14, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 46 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi. Geçen sezon İstanbul'daki maçı Beşiktaş 5-1 kazandı.



SON 11 MAÇTA 50 GOL



İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 11 maçta fileler toplam 50 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 16 kez gol sevinci yaşadı.



Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 11 randevuda maç başına gol ortalaması 4,5 olarak gerçekleşti.



FARKLI SKORLAR



Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.



Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 49 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.