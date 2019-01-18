Şenol Güneş: "Kulaklarını çekerim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, taraftarın zaman zaman tepki gösterdiği Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup gibi oyuncularla ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'ye gelerek kendisine ve takıma destek veren taraftarlarla yaptığı sohbette, "Bazıları yüzde 100 olmaz ama yüzde 90 olsa bile bize yeter. Hepimiz okuyoruz, izliyoruz; taraftar şu oyuncuya kızıyor, bu oyuncuya kızıyor. Ben de kızıyorum bazı zamanlar oyunculara. Onlar da bana kızıyor ama hayat devam ediyor. Bir bakıyorsun eski dostlar düşman, düşmanlar dost oluyor. Çocuğun cezasını vererek, onun hayatına devam etmesini sağlamak önemli. Bu benim için de geçerli. Kulaklarını çekmeye çalışıyorum" dedi. Güneş iki önemli oyuncusu için, "Önemli olan yanlış yapanın hatasını düzeltebilmek. Ben de bunu yapıyorum. Herkes profesyonel oyarak işini en iyi şekilde yapmak zorunda. Ortada bir sorun varsa bunu çözmek de bizim işimizin bir parçası" ifadelerini kullandı.