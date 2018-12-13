MAÇ SONUCU | Beşiktaş 0-1 Malmö | MAÇ ÖZETİ ÖZET İZLE
13 Aralık 2018, Perşembe
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MAÇ SONUCU | 0-1 Malmö | MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 0-1 Malmö | MAÇ ÖZETİ

, 'ta oynadığı maçında Malmö'ye 1-0 kaybederek Avrupa kupalarına veda etti.

, 'ta oynadığı I Grubu mücadelesinde İsveç ekibi Malmö'ye 1-0 kaybederek Avrupa kupalarına veda etti.

Maçın tek golünü 51.dakikada Antonsson kaydetti.

Beşiktaşlı , rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında 65.dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı Malmö mücadelesinde mağlubiyet harici alınacak her sonuçta UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayacaktı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6'ncı ve son maçında İsveç ekibi Malmö'yü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör , 'deki mücadelesine göre bu maçın başlangıç 11'inde iki değişiklik yaptı.

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle elinde fazla seçenek bulunmayan Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de şans bulan ancak UEFA listesinde yer almayan 'ın yerine Malmö karşısında forvette Vagner Love'a görev verdi.

Beşiktaş'taki bir diğer değişiklik, 'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte yaşandı. Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun dolayısıyla kadroda yer alamadı. Gökhan Gönül'ün sakatlığı sonrası, dünkü antrenmanda yer alamamasına rağmen Dorukhan Toköz ilk 11'de sahaya çıktı. Son maçlarda orta sahada görev yapan Dorukan, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte oynadı.

Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan'ın orta sahadaki görevini Malmö karşısında yerine getirmeye çalıştı.

ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN YOKSUN KALDI

Beşiktaş, kritik Malmö maçında önemli oyuncularından yoksun kaldı.

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Gönül'ün yanı sıra, sakatlıkları süren , Enzo Roco, Pepe ve , bu karşılaşmada kadroda yer alamadı.

da Güven Yalçın gibi UEFA listesinde bulunmadığı için Malmö karşısında formasından uzak kaldı.

, Malmö mücadelesi öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda takımla çalışmalara katılsa da kadroda kendisine yer bulamadı.

Siyah-beyazlı ekipte süresiz kadro dışı bırakılan da oynamayan oyuncular arasında yer aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş, kalecilerden Utku Yuvakuran'ı ise kadroda tercih etmedi.

YEDEK KULÜBESİNDE 3 GENÇ OYUNCU

Beşiktaş'ta eksiklerin çokluğu sonrası yedek kulübesinde üç genç oyuncu forma için bekledi.

Siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki Erdem Seçgin ve Kartal Yılmaz ile 21 yaşındaki Fatih Aksoy yedek soyundu.

Beşiktaş'ta ayrıca , ve Cyle Larin yedekler arasında yer aldı.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarların, takımlarının gruptan çıkabilmesi için büyük önem taşıyan Malmö maçına ilgisi yüksek oldu.

Taraftarlar, ilk dakikadan itibaren tezahüratlarla takımlarını desteklediler. Mücadeleyi yaklaşık 30 bin taraftar izledi.

Az sayıdaki Malmö taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi takip etti.

Bu arada, karşılaşma öncesinde geçen hafta vefat eden Malmö Kulübünün Başkanı Hakan Jeppsson için saygı duruşunda bulunuldu.

Vodafone Park skor tabelasında da "Kaybınız için üzgünüz" anlamına gelen İngilizce mesaj paylaşıldı.

  1. 13.12.2018 22:44
  2. Güncelleme: 13.12.2018 23:11
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