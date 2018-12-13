Turgay Demir: 3 köy takımının olduğu yerde Beşiktaş 3. oldu
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş - Malmö maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Demir, " 3 köy takımının olduğu yerde Beşiktaş 3. oldu" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Malmö'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Turgay Demir sert eleştirilerde bulundu.
"KÖY TAKIMLARININ GRUBUNDA 3. OLDU"
Beşiktaş köy takımlarının olduğu grupta 3. oldu. Bu maçın teknik analizini yapmaya bile gerek yok. Bu takıma bu kadar zorlanıyorsan olmaz. Mesela bu futbolla bu gruptan çıksan ne olacak? Gruptan çıktığın zaman gelecek olan takım seni eleyecek.
"HER SORUN BİZDE"
Beşiktaş'ın yürüyecek hali yok. Genel bir şey söylüyorum. Kadro dışılar bizde. Kadro yetersizliğinden şikayet etmek bizde. Borç batağından şikayet etmek bizde. Borç batağını yapan da bizleriz.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Southampton Pepe'ye talip oldu
- Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu belli oldu!
- Şenol Güneş'ten derbi öncesi sert uyarı
- Beşiktaş taraftarından Galatasaray derbisi bilet fiyatlarına tepki
- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte cevabı...
- Gurbetçi operasyonunda ilk hamle Orkun!
- Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler
- Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen: "Babel ayrılabilir"