Turgay Demir: 3 köy takımının olduğu yerde Beşiktaş 3. oldu

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş - Malmö maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Demir, " 3 köy takımının olduğu yerde Beşiktaş 3. oldu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Malmö'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Turgay Demir sert eleştirilerde bulundu.

"KÖY TAKIMLARININ GRUBUNDA 3. OLDU"



Beşiktaş köy takımlarının olduğu grupta 3. oldu. Bu maçın teknik analizini yapmaya bile gerek yok. Bu takıma bu kadar zorlanıyorsan olmaz. Mesela bu futbolla bu gruptan çıksan ne olacak? Gruptan çıktığın zaman gelecek olan takım seni eleyecek.

"HER SORUN BİZDE"



Beşiktaş'ın yürüyecek hali yok. Genel bir şey söylüyorum. Kadro dışılar bizde. Kadro yetersizliğinden şikayet etmek bizde. Borç batağından şikayet etmek bizde. Borç batağını yapan da bizleriz.