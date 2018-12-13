Turgay Demir: Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam Quaresma'nın biletini bugün keserdim
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş - Malmö maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam Quaresma'nın biletini bugün keserdim" ifadelerini kullandı.
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