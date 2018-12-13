Beşiktaşta Quaresma, Malmö karşısında kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı! Bunu hep yapıyor... - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Quaresma, Malmö karşısında kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı! Bunu hep yapıyor...
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşan Beşiktaş'ta Quaresma, gördüğü kırmızı kart ile tepki çekti!
13 Aralık 2018 Perşembe, 22:49:03
Güncelleme: 23:11:41
Beşiktaş'ta Quaresma bunu hep yapıyor!
Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaştı. Mücadeleden, 1-0 yenik ayrılan temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
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Beşiktaş'ta Quaresma bunu hep yapıyor!
Maça damga vuran oyuncu ise 65. dakikada rakibine yaptığı faul sonucu direkt kırmızı kart gören Quaresma oldu.
Beşiktaş'ta Quaresma bunu hep yapıyor!
Beşiktaş, 1-0 gerideyken rakibine sert bir müdahelede bulunan Quaresma, bu hareketle takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Beşiktaş'ta Quaresma bunu hep yapıyor!
Bu hareket Quaresma'nın ilk vukuatı değil. Yıldız oyuncu daha önce de bu tarz hareketleriyle takımını yalnız bıraktı.
Beşiktaş'ta Quaresma bunu hep yapıyor!
Quaresma'nın en son akıllarda kalan hareketi ise Fenerbahçe derbisi. Quaresma, bu maçta rakibi Josef de Souza'ya attığı yumruk neticesinde kırmızı kart görmüş ve 5 maç ceza almıştı.