Son 13 yılın en kötüsü

Beşiktaş son 13 sezonun en kötü performansını ortaya koydu. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasını 25 puanda kapatan siyah beyazlılar, son olarak 2006-07 sezonunda bu tablo ile karşı karşıya kalmıştı. Sezona iyi başlayamayan ve istediği ivmeyi yakalayamayan siyah-beyazlılar, haftayı 25 puanla kapattı. 15 maçın 4'ünde berabere kalan, 4'ünde de yenilen, 7 maçta galip gelen Beşiktaş, bu periyotta 20 puan kaybetti. Siyah beyazlılar bu tablo ile en son 13 sezon önce karşılaşmış, 2006-07 sezonunda da 15. haftayı 25 puanla noktalamıştı. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki 4'üncü sezonunda, en az puan topladığı dönemi yaşıyor. Güneş'in ilk sezonunda 35, 2. sezonunda 32 puan kazanan siyah beyazlılar, geçen sezonun 15. haftasında hanesine 27 puan yazdırmıştı.



KARİUS COŞTU, Q7 DURDU



Galatasaray maçından sonra Alanyaspor deplasmanında da gol yemeyen Karius, ligde ilk kez 2 maç üst üste kalesini gole kapattı. Alman kaleci önceki akşam Alanyaspor deplasmanında 4 net kurtarışa imza attı, 1 pozisyonda topu yumruklayarak tehlikeyi önledi. Bu arada Alanya maçı öncesi ligde 37 kezle en fazla şut pası veren, 8 kezle de en fazla asist yapan oyuncu olan Quaresma'nın son maçta yaptığı 16 ortanın sadece 1'e yerini buldu.



MALMÖ ÖNCESİ DURMAK YASAK



Beşiktaş, Alanya maçının ardından perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah beyazlı ekip, bugün izin yapacak ve hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.