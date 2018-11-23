Beşiktaş'tan MKE Ankaragücü açıklaması!
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    'tan açıklaması!

    Beşiktaş'tan MKE Ankaragücü açıklaması!

    , Ankara'dan 'ye alınan maçı ile alakalı bir açıklama yayınladı.

    , Osmanlı Stadı'nın kötü zemini gerekçesiyle 'de oynanması kararlaştırılan maçı ile alakalı bir açıklama yayınladı.

    İşte Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yayınladığı o açıklamanın tam metni;

    "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının oynanacağı yer Kayseri Kadir Has Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kayseri'ye gidecek olan taraftarlarımızın kartlarına para yükleyerek yeniden bilet alması gerekmektedir.

    Osmanlı Stadyumu için bilet alan taraftarlarımıza bugün 19:00-23:00 saatleri arasında bilet alımı için öncelik hakkı tanımlanmıştır. Kalan biletlerin genel satışı 23:10'da başlayacaktır. Maç biletleri 1 TL'dir.

    Osmanlı Stadyumu için alınan biletlerin iadesi önümüzdeki hafta içerisinde Passolig kartlarına yapılacaktır.

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    1. 23.11.2018 19:04
    2. Güncelleme: 23.11.2018 19:48
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