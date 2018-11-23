Beşiktaş'tan MKE Ankaragücü açıklaması!
Beşiktaş, Ankara'dan Kayseri'ye alınan MKE Ankaragücü maçı ile alakalı bir açıklama yayınladı.
Beşiktaş, Osmanlı Stadı'nın kötü zemini gerekçesiyle Kayseri'de oynanması kararlaştırılan MKE Ankaragücü maçı ile alakalı bir açıklama yayınladı.
İşte Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yayınladığı o açıklamanın tam metni;
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının oynanacağı yer Kayseri Kadir Has Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kayseri'ye gidecek olan taraftarlarımızın kartlarına para yükleyerek yeniden bilet alması gerekmektedir.
Osmanlı Stadyumu için bilet alan taraftarlarımıza bugün 19:00-23:00 saatleri arasında bilet alımı için öncelik hakkı tanımlanmıştır. Kalan biletlerin genel satışı 23:10'da başlayacaktır. Maç biletleri 1 TL'dir.
Osmanlı Stadyumu için alınan biletlerin iadesi önümüzdeki hafta içerisinde Passolig kartlarına yapılacaktır.
- 23.11.2018 19:04
- Güncelleme: 23.11.2018 19:48
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
yaser antalya yener 4-1
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
oğuzhan maraşa hep zor takımlar geliyo geçen yıl başakşehire elendi bu yılda konya şimdi de alanya gelmiş
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Toplam 2
Yorum
MKE ANKARAGÜCÜ YAZIK!! Koskoca 108 Yıllık çınarın düştüğü hallere bakınız. Umarım herkes hakettiği yere gelir. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. Defol git federasyndan
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