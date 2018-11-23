Beşiktaş, Osmanlı Stadı'nın kötü zemini gerekçesiyle Kayseri'de oynanması kararlaştırılan MKE Ankaragücü maçı ile alakalı bir açıklama yayınladı.

İşte Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yayınladığı o açıklamanın tam metni;

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının oynanacağı yer Kayseri Kadir Has Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kayseri'ye gidecek olan taraftarlarımızın kartlarına para yükleyerek yeniden bilet alması gerekmektedir.

Osmanlı Stadyumu için bilet alan taraftarlarımıza bugün 19:00-23:00 saatleri arasında bilet alımı için öncelik hakkı tanımlanmıştır. Kalan biletlerin genel satışı 23:10'da başlayacaktır. Maç biletleri 1 TL'dir.

Osmanlı Stadyumu için alınan biletlerin iadesi önümüzdeki hafta içerisinde Passolig kartlarına yapılacaktır.