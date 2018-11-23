Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Ankaragücü- maçının stadı değişti

    Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti

    Ankaragücü- maçı Osmanlı Stadı'nda zeminin bozuk olması nedeniyle Kayseri Stadyumu'nda oynanacak.

    Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında daha önce Osmanlıspor Stadı'nda oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü- karşılaşması kötü zemin nedeniyle Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındı. Kayseri'deki karşılaşma yarın saat 19:00'da oynanacak.

    Ankaragücü Kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendilerine Osmanlı Stadı'nın zemininin müsabakaya elverişsiz olduğunu yapılan inceleme sonrası rapor ettiğini ifade etti.

    Ayrıca Beşiktaş cephesi de mücadelenin Kayseri'de oynanacağını bildirdi.

    1. 23.11.2018 13:02
    2. Güncelleme: 23.11.2018 13:24
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