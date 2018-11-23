Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Ankaragücü-Beşiktaş maçı Osmanlı Stadı'nda zeminin bozuk olması nedeniyle Kayseri Stadyumu'nda oynanacak.
Ankaragücü Kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendilerine Osmanlı Stadı'nın zemininin müsabakaya elverişsiz olduğunu yapılan inceleme sonrası rapor ettiğini ifade etti.
Ayrıca Beşiktaş cephesi de mücadelenin Kayseri'de oynanacağını bildirdi.
- 23.11.2018 13:02
- Güncelleme: 23.11.2018 13:24
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
1903 Ozi'nin yerinde oynayacak tek adam onuda oynatmayan Senol!!! Kulubede oturup dökülen Ozi'yi seyredip bende isyan ederdim. OYNATIN TOLGAY'I.
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Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı!
Toplam 1
Yorum
murat1903 önce maaşları ödeyın
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Eskişehirspor'a dev destek!
Toplam 1
Yorum
Özgür İzmir 3 Milyon borç, nasıl 200 milyona çıktı. Yöneticiler önce bunun hesabını versin. Sonra da Belediyeye kızsınlar. . .
Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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