"Pepe'nin sıkıntısı sakatlık değil ödemelerden kaynaklanıyor olabilir"
A Spor muhabiri Hakan Gündoğar yaptığı açıklamada, "Pepe'nin ilk yarıyı kapattığını söyleyebiliriz. İlk yarı sonunda Beşiktaş ile yollarını ayıracak. Bugüne kadar özellikle geçen sene çok fazla sakatlanan bir futbolcu değildi. Parayla ilgili bir sıkıntısı yoktu. Ama bu sene ödemeler nedeniyle birçok sıkıntı yaşanmıştı. Özellikle yabancı futbolcular konusunda. Durum bence bu şekilde. Pepe'nin sıkıntısı sakatlık değil ödemelerden kaynaklanıyor olabilir." şeklinde konuştu.
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