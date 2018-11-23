Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Adriano Correia, Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Jeremain Lens ve Gökhan Töre Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ta kadro belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Adriano Correia, Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Jeremain Lens ve Gökhan Töre, kadroda yer almadı. Süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da maç kadrosuna dahil edilmedi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Şenol Güneş, MKE Ankaragücü maçı kadrosunda şu oyunculara yer verdi:
Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Gary Medel.
- 23.11.2018 13:59
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
1903 Ozi'nin yerinde oynayacak tek adam onuda oynatmayan Senol!!! Kulubede oturup dökülen Ozi'yi seyredip bende isyan ederdim. OYNATIN TOLGAY'I.
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Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı!
Toplam 1
Yorum
murat1903 önce maaşları ödeyın
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Eskişehirspor'a dev destek!
Toplam 1
Yorum
Özgür İzmir 3 Milyon borç, nasıl 200 milyona çıktı. Yöneticiler önce bunun hesabını versin. Sonra da Belediyeye kızsınlar. . .
Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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