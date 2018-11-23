Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu
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    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'ın maçı kadrosu belli oldu

    Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

    'ta sakatlıkları bulunan Adriano Correia, Pepe, Enzo Roco, , ve Ankaragücü maçının kadrosunda  yer almadı

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın 'ne konuk olacak 'ta kadro belli oldu.

    Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Adriano Correia, Pepe, Enzo Roco, , ve , kadroda yer almadı. Süresiz kadro dışı bırakılan da maç kadrosuna dahil edilmedi.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör , MKE Ankaragücü maçı kadrosunda şu oyunculara yer verdi:

    , Loris Karius, Utku Yuvakuran, , Domagoj Vida, Fatih Aksoy, , , , , Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, , Güven Yalçın, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Gary Medel.

    1. 23.11.2018 13:59
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