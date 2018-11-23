Şenol Güneş, Beşiktaşın MKE Ankaragücü kadrosunu belirledi! - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Şenol Güneş, Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü kadrosunu belirledi!

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı için, maçın oynanacağı Kayseri şehrine gitti. MKE Ankaragücü – Beşiktaş maçı Osmanlı Stadyumu'ndan Kayseri Kadir Has Stadyumu'na alınmıştı.
    23 Kasım 2018 Cuma, 19:10:33 Güncelleme: 19:15:17
    Şenol Güneş, Beşiktaşın MKE Ankaragücü kadrosunu belirledi!

    Ankaragücü-Beşiktaş maçının Türkiye Futbol Federasyonu'nun Osmanlı Stadyumu'nda yapılan son bakım çalışmaları sırasındaki hatalı uygulamalar sonucu saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğundan dolayı Kayseri Kadir Has Stadyumu'na alması nedeniyle Beşiktaş kafilesi saat 14.00'da Ankara'ya olan uçuşunu iptal etti.

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    Şenol Güneş, Beşiktaşın MKE Ankaragücü kadrosunu belirledi!

    Siyah-beyazlılar saat 16.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareket eden özel uçak ile maçın oynanacağı Kayseri'ye hareket etti.

    Şenol Güneş, Beşiktaşın MKE Ankaragücü kadrosunu belirledi!

    Teknik direktör Şenol Güneş'in Ankaragücü maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

    Şenol Güneş, Beşiktaşın MKE Ankaragücü kadrosunu belirledi!

    Tolga Zengin

    Şenol Güneş, Beşiktaşın MKE Ankaragücü kadrosunu belirledi!

    Loris Karius

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