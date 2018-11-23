Şenol Güneş, Beşiktaşın MKE Ankaragücü kadrosunu belirledi!

Ankaragücü-Beşiktaş maçının Türkiye Futbol Federasyonu'nun Osmanlı Stadyumu'nda yapılan son bakım çalışmaları sırasındaki hatalı uygulamalar sonucu saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğundan dolayı Kayseri Kadir Has Stadyumu'na alması nedeniyle Beşiktaş kafilesi saat 14.00'da Ankara'ya olan uçuşunu iptal etti.