Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 2-0 yenilirken, bu sezon resmi maçlarda 3'üncü mağlubiyetini aldı. Oyun anlamında geçen sezonların gerisinde kalan siyah-beyazlı takımda görünen en büyük sıkıntı yine santrfor mevkiinde yaşanıyor. Beşiktaş; 15 maçta 30 gol atmasına rağmen gollerin büyük bölümünün santrforlar yerine diğer oyunculardan gelmesi özellikle kaybedilen maçlarda mevcut golcülerin fazlasıyla sorgulanmasına sebep oluyor.

CYLE LARİN'DEN 3 GOL

?Bu sezon en çok görev alan Larin sadece Torshavn takımına İstanbul'da 3 gol atarken, görev aldığı lig ve Avrupa'da diğer 7 maçta gol atamadı. Kayserispor maçı ile bu sezon ilk kez onbiri gören ve Malmö maçına da yine on birde başlayan Vagner Love da, Torshavn ve Kayserispor'a 1'er gol attı. Takımın diğer santrforları Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'ın ise süre alamadıkları için herhangi bir performans değerlendirmesi bulunmuyor.



MATADOR GÖNDERİLDİ

Şu ana kadar maç kurtaran tek santrforun takımdan ayrılan Negredo olması dikkat çekici. Satılması istendiği ve sakat olduğu için sezon başı çalışmalarına alınmayan Negredo, geç de olsa girdiği takımda Linz deplasmanının 90'da attığı golle Beşiktaş'ın yenilmesine rağmen Avrupa'da yoluna devam etmesini sağlamıştı. Ligde de 4 maça onbirde başlayan Negredo, bu maçlarda takımına puan kazandıracak golleri atamadan Al Nasr'a

transfer oldu.

BABEL&PEPE'DEN 11 GOL

Takımdan ayrılan Negredo ile birlikte siyah beyazlıların 5 santrforu, 15 maçta atılan 30 golün sadece 8'ine imza koyabildi. Hal böyle iken 6 golü olan Hollandalı yıldız Ryan Babel'in ve 5 golü olan Portekizli milli oyuncu Pe pe'nin santrforlardan daha çok gol attığı bir ortamda özellikle kaybedilen maçların faturasının büyük bir bölümü santrforlara kesiliyor. Beşiktaş puan kaybettiği sürece bu durumun yaşanmaya devam edeceği de kesin görünüyor.

KARA KARTAL'IN GOL AYAKLARI BEKLENENi VEREMiYOR?

Elemelere başladığı 26 Temmuz tarihinden bu yana lig ve Avrupa'da 15 maç yapan Siyah beyazlılar bu karşılaşmaların 9'unu kazanırken 3'ünde berabere kaldı ve 3'ünde de mağlup oldu. 15 maçta rakip filelere 30 gol atan Güneş'in öğrencileri, kalesinde de 14 gol gördü

MALMÖ'nün 37 yaşındaki forveti Markus Rosenberg'in Beşiktaş karşısında gösterdiği performans Şenol Güneş'i çılgına çevirdi. İsveçli golcü attığı penaltı golünden çok siyah-beyazlıların stoperlerinden aldığı 8 hava topuyla dikkat çekti. 37'lik forvet 3 kez de adam geçti