Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'ta Tolga'ya güven tam

    Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam

    Sezon başında Fabri'yi Fulham'a satan ve henüz kaleci transferi yapmayan , geride kalan 4 resmi maçta yalnızca 1 gol yiyen ve onda da hatası olmayan Kaptan 'e güveniyor.

    döneminde Tosic, Mitrovic ve Fabri'yi satarak kasasına 14 milyon 400 bin Euro koyan , kadrosunu Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Umut Nayir ve Enzo Roco'yla takviye etti. Fabri'nin ayrılmasının ardından özellikle kaleci konusunda bazı temaslarda bulunan ancak döviz kurlarında yaşanan istikrarsız durum nedeniyle transfer gerçekleştirmeyen Beşiktaş, 'in geride kalan 4 resmi maçta iyi bir performans sergilemesiyle kaleci konusunda beklemeye geçti.

    Sadece 1 gol yedi


    UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynanan 2 maçın ardından Linz karşısında da kalesini gole kapatan Tolga Zengin, kalesindeki ilk golü Akhisarspor karşısında gördü. Necip'in yaptığı hatalı pasın ardından Seleznyov'un attığı golde bu sezon ilk golünü yiyen Tolga'nın, bu golde hiçbir hatası olmaması da dikkat çekici bir diğer durum. Transfer listesine forması giyen Ospina ve 'dan 'i alan, bu 2 futbolcu için temaslarda bulunan ancak maliyetlerinin çok yükselmesi nedeniyle transferlerden vazgeçen Beşiktaş, Tolga'nın gösterdiği performansın ardından tecrübeli kaleciye güvendiğini göstermek istiyor. Başkan 'ın gerek Tolga'ya gerekse de genç kalecilere güvendiğini söylemesinin ardından kaleci transferi askıya alınırken, Tolga Zengin'in LASK Linz ile oynanacak olan 2. karşılaşmada ve sonrasında oynanacak lig maçındaki performansı, bu konuda tam anlamıyla belirleyici olacak. En azından ligin ilk yarısında kaleci transferi yapmayı düşünmeyen yönetim, Tolga Zengin'in ilk yarıdaki performansı sonrasında, kaleci transferini ya yeniden gündeme alacak ya da bu sezon yola eldeki isimlerle devam edecek.

    1. 14.8.2018 11:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN