Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam
Sezon başında Fabri'yi Fulham'a satan ve henüz kaleci transferi yapmayan Beşiktaş, geride kalan 4 resmi maçta yalnızca 1 gol yiyen ve onda da hatası olmayan Kaptan Tolga Zengin'e güveniyor.
Transfer döneminde Tosic, Mitrovic ve Fabri'yi satarak kasasına 14 milyon 400 bin Euro koyan Beşiktaş, kadrosunu Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Umut Nayir ve Enzo Roco'yla takviye etti. Fabri'nin ayrılmasının ardından özellikle kaleci konusunda bazı temaslarda bulunan ancak döviz kurlarında yaşanan istikrarsız durum nedeniyle transfer gerçekleştirmeyen Beşiktaş, Tolga Zengin'in geride kalan 4 resmi maçta iyi bir performans sergilemesiyle kaleci konusunda beklemeye geçti.
Sadece 1 gol yedi
UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynanan 2 maçın ardından LASK Linz karşısında da kalesini gole kapatan Tolga Zengin, kalesindeki ilk golü Akhisarspor karşısında gördü. Necip'in yaptığı hatalı pasın ardından Seleznyov'un attığı golde bu sezon ilk golünü yiyen Tolga'nın, bu golde hiçbir hatası olmaması da dikkat çekici bir diğer durum. Transfer listesine Arsenal forması giyen Ospina ve Bursaspor'dan Harun Tekin'i alan, bu 2 futbolcu için temaslarda bulunan ancak maliyetlerinin çok yükselmesi nedeniyle transferlerden vazgeçen Beşiktaş, Tolga'nın gösterdiği performansın ardından tecrübeli kaleciye güvendiğini göstermek istiyor. Başkan Fikret Orman'ın gerek Tolga'ya gerekse de genç kalecilere güvendiğini söylemesinin ardından kaleci transferi askıya alınırken, Tolga Zengin'in LASK Linz ile oynanacak olan 2. karşılaşmada ve sonrasında oynanacak lig maçındaki performansı, bu konuda tam anlamıyla belirleyici olacak. En azından ligin ilk yarısında kaleci transferi yapmayı düşünmeyen yönetim, Tolga Zengin'in ilk yarıdaki performansı sonrasında, kaleci transferini ya yeniden gündeme alacak ya da bu sezon yola eldeki isimlerle devam edecek.
- 14.8.2018 11:42
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Daha ligin başı"
Toplam 11
Yorum
Ahmet Yasin Ünal Hoca lig nasıl başlarsa öyle biter. üzüldüğümüz şey takımda duruma isyan eden oyuncu yok. hepsi kaybetmeye alışmış. ışık göremiyoruz.
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçemiz ricası!
Toplam 4
Yorum
Fatih adam bize gol attı
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
Toplam 3
Yorum
eray tolgaya güvenip elini çabuk tutmazsan olacağı bu avrupada final oynayacak takım bile kurulmadı yeni alınanlar bile yedek bekletilir
Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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