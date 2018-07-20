- 20.7.2018
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Galatasaray Sunday Alimi ile sözleşme imzalıyor
Toplam 2
Yorum
austin neden bütün örnekler brumadan anlamadık ya bruma çok acaip bi oyuncumu olduki hep onun gibi buldukmu alabiliriz.
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Başkan kampa geliyor
Toplam 2
Yorum
austin sıradan bir olayı 'şaşırdılar' 'bizde böyle dedik'gibi sanki masal anlatır gibi anlatıyo herşeyi başkan. çok eski kafalar ya.
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Başkan kampa geliyor
Toplam 2
Yorum
austin fb,bjk yönetim görüntüsüyle gs arasında çok fark var.genç vizyonların yanında çok yerel kaldık.başkan tam masalcı dede.
Beşiktaş'ın UEFA’da rakibi B36 Torshavn haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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