Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshvan oldu
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'ın ’da rakibi Torshavn

    Beşiktaş'ın UEFA’da rakibi B36 Torshavn
    2. ön eleme turunda, temsilcisi Torshavn'la eşleşti. UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Karadağ temsilcisi OFK Titograd'ı deplasmanda 2-1 yenen , siyahbeyazlı takımın rakibi oldu. İlk maç 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanş ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta.
    1. 20.7.2018
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