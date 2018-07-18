Manchester City'nin sözleşmesini uzatmadığı ve bonservisi elinde Yaya Toure'nin menajeri Dmitry Selyuk yaptığı açıklamada, 1 hafta içinde yeni kulübü açıklayacaklarını söyledi ve Türkiye'den de teklif aldıklarını iletti.

Yaya Toure'nin menajeri Dmitry Selyuk yaptığı açıklamada, "Teklifler var. Şu anda bu teklifleri değerlendiriyoruz. Türkiye, İspanya ve İtalya'dan öneriler var. Hepsiyle görüşme halindeyiz. Ancak aceleme etme taraftarı değiliz. 1 hafta içinde Yaya Toure'nin yeni kulübü belli olacaktır." diye konuştu.

Toure kimdir?

Yaya Toure 2010 yılında Barcelona'dan Manchester City'ye transfer olduktan sonra 8 yıl İngiliz kulübünde forma giydi. Guardiola ile yaşadığı sorunun ardından sözleşmesi uzatılmayan 35 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de oynadığı 230 maçta 59 gol attı ve 35 asist yaptı.