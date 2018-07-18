Yaya Toure'nin menajeri açıkladı: "Türkiye'den..." Yaya Toure kimdir?
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'tan operasyonu! kimdir?

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/yaya-toure?id=49cfe45a-8a66-4a5e-b6a5-71cd8ee1c8c5" class="" rel="tag">Yaya Toure</a> operasyonu! Yaya Toure kimdir?

    'nın ayrılığı sonrası orta alana kilit bir isim etmeyi planlayan 'ta gündeme son olarak geldi.

    'nin sözleşmesini uzatmadığı ve bonservisi elinde 'nin menajeri yaptığı açıklamada, 1 hafta içinde yeni kulübü açıklayacaklarını söyledi ve 'den de teklif aldıklarını iletti.

    'nin menajeri yaptığı açıklamada, "Teklifler var. Şu anda bu teklifleri değerlendiriyoruz. , ve 'dan öneriler var. Hepsiyle görüşme halindeyiz. Ancak aceleme etme taraftarı değiliz. 1 hafta içinde Yaya Toure'nin yeni kulübü belli olacaktır." diye konuştu.

    Toure kimdir?
    Yaya Toure 2010 yılında 'dan 'ye olduktan sonra 8 yıl İngiliz kulübünde forma giydi. Guardiola ile yaşadığı sorunun ardından sözleşmesi uzatılmayan 35 yaşındaki futbolcu, 'de oynadığı 230 maçta 59 gol attı ve 35 asist yaptı.

    1. 18.7.2018 11:27
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