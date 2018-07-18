Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Talisca'nın ayrılığı sonrası orta alana kilit bir isim transfer etmeyi planlayan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Yaya Toure geldi.
Manchester City'nin sözleşmesini uzatmadığı ve bonservisi elinde Yaya Toure'nin menajeri Dmitry Selyuk yaptığı açıklamada, 1 hafta içinde yeni kulübü açıklayacaklarını söyledi ve Türkiye'den de teklif aldıklarını iletti.
Yaya Toure'nin menajeri Dmitry Selyuk yaptığı açıklamada, "Teklifler var. Şu anda bu teklifleri değerlendiriyoruz. Türkiye, İspanya ve İtalya'dan öneriler var. Hepsiyle görüşme halindeyiz. Ancak aceleme etme taraftarı değiliz. 1 hafta içinde Yaya Toure'nin yeni kulübü belli olacaktır." diye konuştu.
Toure kimdir?
Yaya Toure 2010 yılında Barcelona'dan Manchester City'ye transfer olduktan sonra 8 yıl İngiliz kulübünde forma giydi. Guardiola ile yaşadığı sorunun ardından sözleşmesi uzatılmayan 35 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de oynadığı 230 maçta 59 gol attı ve 35 asist yaptı.
- 18.7.2018 11:27
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Volkan Demirel şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi
Toplam 5
Yorum
Mert volkan cocuyuda kandırdı yine aynı seneleri yaşayacağız volkanın olduğu yerde kaos olur başarı olmaz bunu senelerce gördük
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Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
Toplam 6
Yorum
gs kanatlara bi çuval adam aldınız.ne gerek var. hem sinan ondan daha iyi oyuncu
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Bu sezon moda siyah
Toplam 1
Yorum
forma siyah forna idare eder. beyaz forma berbat. şu nike den kurtulsak süper olacak. şampiyonlar liginde daha özel bir forma giymemiz lazım.
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