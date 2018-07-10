Babel giderse Ayew
Sky Sports, Beşiktaş’ın Swansea forması giyen 28 yaşındaki Andre Ayew’in ‘kiralamak’ için düğmeye bastığını iddia etti
Sezona West Ham United'da başlayan Ganalı hücum oyuncusu devre arasında 23 milyon euro bonservis bedeliyle Swansea'nin yolunu tutmuştu. İngiliz ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili son karar ise, Ryan Babel'in takımda kalıp kalmaması netleştikten sonra verilecek.
- 10.7.2018
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
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