Babel giderse Ayew – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    Babel giderse Ayew

    Babel giderse Ayew

    , Beşiktaş’ın Swansea forması giyen 28 yaşındaki ’in ‘kiralamak’ için düğmeye bastığını iddia etti

    Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, aradığı ismi Ada'da buldu. Sky Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Swansea forması giyen 'in kiralanması için harekete geçti. Galler ekibi de oyuncu için gelecek kiralama ya da satın alma tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

    Sezona 'da başlayan Ganalı hücum oyuncusu devre arasında 23 milyon euro bonservis bedeliyle Swansea'nin yolunu tutmuştu. İngiliz ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili son karar ise, Ryan Babel'in takımda kalıp kalmaması netleştikten sonra verilecek.
    1. 10.7.2018
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