Talisca’nın yerine düşünülen isimlerden birinin de bonservisi Sevilla’da olan 20 yaşındaki Jorge Carrascal olduğu belirtildi
Anderson Talisca'nın yerini doldurmaya çalışan Beşiktaş için İspanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. İspanyol basınının haberine göre Beşiktaş, bonservisi Sevilla'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Ukrayna'nın Karpaty Lviv takımında kiralık geçiren 20 yaşındaki Jorge Carrascal'ı transfer etmek istiyor. Tekniği ve oyun stili olarak Neymar'a benzetilen ve 'Kolombiyalı Neymar' lakabı takılan genç yıldız için, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sevilla'nın 2 milyon euro talep ettiği belirtildi.
ÇOK TALİBİ VAR
Jorge Carrascal ile Beşiktaş'ın dışında Ukrayna'dan Shakthar Donetsk ve Dinamo Kiev'in de ilgilendiği kaydedildi. 20 yaşındaki 10 numara, Monchi zamanında Millonarios'den Sevilla'ya 900 bin euro bonservis ücreti ile transfer olmuştu. Carrascal, geçen sezon Karpaty Lviv ekibiyle çıktığı 22 maçta 6 gol ve 4 asist üretti.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
Beşiktaş'a Kolombiyalı Neymar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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