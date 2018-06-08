Beşiktaş'a Kolombiyalı Neymar! – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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HEPSİ
    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'a Kolombiyalı !

    Beşiktaş'a Kolombiyalı Neymar!

    ’nın yerine düşünülen isimlerden birinin de bonservisi ’da olan 20 yaşındaki olduğu belirtildi

    Anderson 'nın yerini doldurmaya çalışan için 'dan flaş bir iddiası geldi. İspanyol basınının haberine göre Beşiktaş, bonservisi 'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu 'nın takımında kiralık geçiren 20 yaşındaki 'ı transfer etmek istiyor. Tekniği ve oyun stili olarak 'a benzetilen ve 'Kolombiyalı Neymar' lakabı takılan genç yıldız için, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sevilla'nın 2 milyon euro talep ettiği belirtildi.

    ÇOK TALİBİ VAR
    Jorge Carrascal ile Beşiktaş'ın dışında Ukrayna'dan ve 'in de ilgilendiği kaydedildi. 20 yaşındaki 10 numara, Monchi zamanında Millonarios'den Sevilla'ya 900 bin euro bonservis ücreti ile transfer olmuştu. Carrascal, geçen sezon Karpaty Lviv ekibiyle çıktığı 22 maçta 6 gol ve 4 asist üretti.

    1. 8.6.2018
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