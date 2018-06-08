Beşiktaş'a Kolombiyalı Neymar!

Anderson Talisca'nın yerini doldurmaya çalışan Beşiktaş için İspanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. İspanyol basınının haberine göre Beşiktaş, bonservisi Sevilla'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Ukrayna'nın Karpaty Lviv takımında kiralık geçiren 20 yaşındaki Jorge Carrascal'ı transfer etmek istiyor. Tekniği ve oyun stili olarak Neymar'a benzetilen ve 'Kolombiyalı Neymar' lakabı takılan genç yıldız için, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sevilla'nın 2 milyon euro talep ettiği belirtildi.



ÇOK TALİBİ VAR

Jorge Carrascal ile Beşiktaş'ın dışında Ukrayna'dan Shakthar Donetsk ve Dinamo Kiev'in de ilgilendiği kaydedildi. 20 yaşındaki 10 numara, Monchi zamanında Millonarios'den Sevilla'ya 900 bin euro bonservis ücreti ile transfer olmuştu. Carrascal, geçen sezon Karpaty Lviv ekibiyle çıktığı 22 maçta 6 gol ve 4 asist üretti.