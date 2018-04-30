Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler
Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından biri olan Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından Jeremain Lens'in performansını eleştirdi
Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla devirdi.
Mücadele oynandığı sırada Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Nihat Kahveci, sosyal medyadan Jeremain Lens'i hedef alan ifadeler kullandı.
Negredo'nun yerine oyuna giren Hollandalı futbolcunun etkisiz futboluna tepki gösteren Kahveci, yıldız oyuncuyu kızdıracak bir yorum yaptı.
Nihat Kahveci sosyal medya hesabından Lens'in performansı için "7 senedir hızlı yürümüyorum bile ama Lens 'den daha iyi oynarım kesin..." ifadelerini kullandı.
- 29.4.2018 22:48
- Güncelleme: 30.4.2018 01:59
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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