Beşiktaş'ta kırmızı kart şoku!
Karşılaşmanın 65. dakikasında Gomis'i ceza sahasında yere düşüren Tosic kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı
Karşılaşmanın 65. dakikasında Gomis'i ceza sahasında yere düşüren Tosic kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Dusko Tosic, 32.haftada oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
- 29.4.2018 20:31
- Güncelleme: 29.4.2018 22:04
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Beşiktaş'ta kırmızı kart şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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