Beşiktaş'ta kırmızı kart şoku! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'ta şoku!

    Beşiktaş'ta kırmızı kart şoku!

    Karşılaşmanın 65. dakikasında Gomis'i ceza sahasında yere düşüren Tosic gördü ve takımını 10 kişi bıraktı

    Karşılaşmanın 65. dakikasında Gomis'i ceza sahasında yere düşüren Tosic gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

    , 32.haftada oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

    1. 29.4.2018 20:31
    2. Güncelleme: 29.4.2018 22:04
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