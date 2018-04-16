Medel: "Bir yere gitmem" – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    : "Bir yere gitmem"

    Medel: "Bir yere gitmem"

    formunu her geçen gün yükseltiyor.

    formunu her geçen gün yükseltiyor. Şili'li yıldıza Uzakdoğu'dan teklifler gelmeye de devam ediyor. Tecrübeli futbolcuyu kadrolarında görmek isteyen ve Japon kulüpleri 30 yaşındaki oyuncuya önemli rakamlar öneriyor. Ancak Medel "Ben üst düzeyde futbol oynamak istiyorum. Beşiktaş'ta mutluyum. Burada Şampiyonlar Ligi var. Bir yere gitmem" cevabı veriyor.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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