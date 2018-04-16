Talisca’ya kanca – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’ya kanca

    Talisca’ya kanca

    'ın 21 milyon euro'luk bonservis bedelini 6 taksitte ödeyip almayı düşündüğü Anderson , Ada ekiplerinin de gündeminde.

    'ın 21 milyon euro'luk bonservis bedelini 6 taksitte ödeyip almayı düşündüğü Anderson , Ada ekiplerinin de gündeminde. 'e ilk yükselen takım olan Wolverhampton'ın ilk hamlesi Talisca'nın menajeri ile temas kurmak oldu. Carlos Leite, İngiliz kulübüne "Şu aşamada ipler Beşiktaş'ın elinde" cevabını verdi.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:34
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