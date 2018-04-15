Kadıköy Matadoru
Son 22 resmi maçta 20 gole katkıda bulunan Negredo, “F.Bahçe maçlarında gol attım asist de yaptım. Kadıköy’deki kupa rövanşında ikisini birden yapmak istiyorum” dedi
Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi iddialı konuştu. Beşiktaş forması giydiği son 22 resmi maçta 20 gole direkt katkıda bulunan Negredo, 13 gol atarken 7 de asist yaptı. Siyah-beyazlıların ligde deplasmanda attığı son 5 golün 4'ünde 'Matador'un direkt katkısı var. Bu süreçte 1 gol ve 3 asist yapan Negredo, F.Bahçe ile oynayacakları Türkiye Kupası yarı final maçı içinde iddialı konuştu. İSPANYOL forvet, "Ligde sadece bizim kazanmamız yetmiyor, diğer maçların skorlarına da bağlıyız. Ama biz kazandıkça onlar strese girip kaybedecek. Ben de herkes gibi şampiyonluk istiyorum ama bir isteğim daha var; kupayı da kazanmak. Yeni geldim ama F.Bahçe maçlarını sevdim. Bu sezon onlara karşı sahaya hep bir şeyler koydum. Ya asist yaptım, ya gol attım. Bu kez hem gol atıp, hem de asist yapmak istiyorum" diyerek ezeli rakiplerine göz dağı verdi.
Negredo, bu sezon Beşiktaş formasıyla 40 resmi maça çıktı;14 gol attı, 9 da asist yaptı. İspanyol forvet geçen sezon İngiltere'de 39 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapmıştı.
Negredo, bu sezon Beşiktaş formasıyla 40 resmi maça çıktı;14 gol attı, 9 da asist yaptı. İspanyol forvet geçen sezon İngiltere'de 39 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapmıştı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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