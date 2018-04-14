Matador işbaşında

Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Alvaro Negredo dün yine işbaşındaydı. Zorlu Akhisar deplasmanında Babel'in maçın hemen başındaki golüyle öne geçen Kara Kartallar Negredo'nun 20. dakikadaki sayısıyla iyice rahatladı. Bu golden sonra rakibi karşısında iyice baskı kuran siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-0 galip ayrılırken, şampiyonluk yarışında da iddiasını sürdürdü. 32 yaşındaki yıldız isim maçın 78. dakikasında ise yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

RAKİPLERİMİZ TAKILACAK

Kartal 'ın yıldızı şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarını söylerken, "Bizim için çok önemli bir deplasmandan üç puanla ayrılmanın mutluğunu yaşıyoruz. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Rakiplerimiz mutlaka takılacaklar. Taraftarlarımız hiç merak etmesin, sadece bizi desteklemeye devam etsinler. Onları şampiyonluk kupasıyla sevindireceğiz" dedi.

Beşiktaş'ın yıldız ismi oynadığı son 22 resmi maçta 20 gole katkıda bulundu.

İspanyol yıldız ligdeki 6'ncı golüne imza attı.