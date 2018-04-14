Matador işbaşında – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Matador işbaşında

    Matador işbaşında

    ’ın golcü ismi , dün yine sahnedeydi. Takımını rahatlatan golü atan oyuncu, 13. sayısına ulaştı

    Şampiyonluk mücadelesi veren 'ın oyuncusu Alvaro dün yine işbaşındaydı. Zorlu Akhisar deplasmanında Babel'in maçın hemen başındaki golüyle öne geçen Kara Kartallar Negredo'nun 20. dakikadaki sayısıyla iyice rahatladı. Bu golden sonra rakibi karşısında iyice baskı kuran siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-0 galip ayrılırken, şampiyonluk yarışında da iddiasını sürdürdü. 32 yaşındaki yıldız isim maçın 78. dakikasında ise yerini 'e bıraktı.

    RAKİPLERİMİZ TAKILACAK
    'ın yıldızı şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarını söylerken, "Bizim için çok önemli bir deplasmandan üç puanla ayrılmanın mutluğunu yaşıyoruz. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Rakiplerimiz mutlaka takılacaklar. Taraftarlarımız hiç merak etmesin, sadece bizi desteklemeye devam etsinler. Onları şampiyonluk kupasıyla sevindireceğiz" dedi.
    Beşiktaş'ın yıldız ismi oynadığı son 22 resmi maçta 20 gole katkıda bulundu.

    İspanyol yıldız ligdeki 6'ncı golüne imza attı.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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