Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı – Fotomaç – 14 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'ta derbisinin hazırlıkları başladı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> derbisinin hazırlıkları başladı

    , yarı final 2'nci karşılaşmasında perşembe günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı

    Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Dün oynanan Teletset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı.

    Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

    Siyah-Beyazlı ekip, yarını izinli olarak geçirecek ve maçının hazırlıklarına pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ta derbisinin hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN