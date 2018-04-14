Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2'nci karşılaşmasında perşembe günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Dün oynanan Teletset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı.
Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, yarını izinli olarak geçirecek ve Fenerbahçe maçının hazırlıklarına pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:01
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
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Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
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