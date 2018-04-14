Beşiktaş-Akhisarspor maçı istatistikleri – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    - maçı istatistikleri

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>-<a href="/index/akhisarspor?id=2992b7ba-64e5-4e93-adbf-6916f6520177" class="" rel="tag">Akhisarspor</a> maçı istatistikleri

    Beşiktaş, Akhisarspor deplasmanında 3-0'lık rahat bir galibiyet elde ederken, maç fazlasıyla da olsa liderlik sevinci yaşadı. Beşiktaşlıları bu maçla beraber sevindiren diğer olaylarsa, Babel ve Medel'in olağanüstü performanslarıydı.

    İşte Akhisarspor-Beşiktaş maçının istatistikleri;

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:31
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