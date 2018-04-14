Beşiktaş, Akhisarspor deplasmanında 3-0'lık rahat bir galibiyet elde ederken, maç fazlasıyla da olsa liderlik sevinci yaşadı. Beşiktaşlıları bu maçla beraber sevindiren diğer olaylarsa, Babel ve Medel'in olağanüstü performanslarıydı.

İşte Akhisarspor-Beşiktaş maçının istatistikleri;