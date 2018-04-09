Metin Albayrak'tan Cyle Larin açıklaması – Fotomaç – 09 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'tan Cyle Larin açıklaması

    Metin Albayrak'tan Cyle Larin açıklaması

    yönetici , Cyle Larin hakkında açıklamalar yaptı.

    Beşiktaşlı yönetici , maçında ilk golünü atan Cyle Larin için, "Çok iyi bir golcü kazandık. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bize çok hizmeti olacak" dedi. Göztepe maçıyla birlikte pozitif futbollarına geri döndüklerinin altını çizen Albayrak, "Muhteşem bir futbol vardı. Takım-taraftar bütünlüğü sağlandığı an bizi kimse tutamaz" açıklamasını yaptı. Siyah-beyazlı yönetici, bütçelerini zorlayarak 'yı takımda tutmaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Metin Albayrak'tan Cyle Larin açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN