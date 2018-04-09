Altınordu’ya ‘davet’ cezası – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’ya ‘davet’ cezası

    Altınordu’ya ‘davet’ cezası

    'ın unutulmaz kalecileri arasında yer alan Mete Bozkurt adına haziran ayında altyapı takımlarının mücadele edeceği bir turnuva düzenlenmesi planlanıyor.

    'ın unutulmaz kalecileri arasında yer alan Mete Bozkurt adına haziran ayında altyapı takımlarının mücadele edeceği bir turnuva düzenlenmesi planlanıyor. Turnuvada mücadele edecek takımlar listesinde 'nun da bulunduğu ancak Beşiktaş Kulübü'nün yaşanan bu olaylar nedeniyle ekibini davet etmeyeceği öğrenildi.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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