Altınordu’dan Beşiktaş'a saygısızlık! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Altınordu’dan 'a saygısızlık!

    Altınordu’dan Beşiktaş'a saygısızlık!

    Altınordu Kulübü'nün düzenlediği U12 Turnuvası'nda büyük bir skandal yaşandı.

    Altınordu Kulübü'nün düzenlediği U12 Turnuvası'nda büyük bir skandal yaşandı. Altınordu Başkanı 'ın, takımında fizikli oyuncular olduğunu belirtmesi üzerine siyah-beyazlılar turnuvadan çekildi. Çıkan olaylar nedeniyle jandarma taraftarı çıkardı. Söz konusu oyuncuların lisanslarının prosedüre uygun olduğu bildirildi.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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