Necip’e tam puan – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    ’e tam puan

    Necip’e tam puan

    Uzun bir aradan sonra 11'de şans bulan , dün akşamın öne çıkan isimlerindendi.

    Uzun bir aradan sonra 11'de şans bulan , dün akşamın öne çıkan isimlerindendi. Kaptan olarak sahaya çıkan 'ın tecrübeli oyuncusu, 'le birlikte orta alanda başarılı bir 90 dakika çıkardı. Öte yandan bu sezon 10. lig maçına çıkan Necip, 4. kez 11'de başladı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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