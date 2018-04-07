Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Yardımcı hakemler İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz olurken 4'üncü hakemlik görevini Ali Şanaslan yapacak. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek puanını 53 yapan Siyah Beyazlılar zirve takibini sürdürmüştü. Yarıştan kopmak istemeyen Şenol Güneş'in öğrencileri, oldukça eksik bir kadroya sahip olsalar da Göztepe'yi yenerek şampiyonluk ümitlerini sürdürmek amacında.