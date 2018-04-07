Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Yardımcı hakemler İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz olurken 4'üncü hakemlik görevini Ali Şanaslan yapacak. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek puanını 53 yapan Siyah Beyazlılar zirve takibini sürdürmüştü. Yarıştan kopmak istemeyen Şenol Güneş'in öğrencileri, oldukça eksik bir kadroya sahip olsalar da Göztepe'yi yenerek şampiyonluk ümitlerini sürdürmek amacında.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
-
Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
-
Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
-
Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
Beşiktaş'ta planlar altüst! İşte Göztepe 11'i... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.