Babel: Cenk'in gitmesi normal – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Babel: Cenk'in gitmesi normal

    Babel: Cenk'in gitmesi normal
    'ın Hollandalı yıldızı Babel, " bizim için büyük kayıp. Ama artık endüstriyel futbolda gidişi çok normal. Negredo çok deneyimli bir isim. Başta çok zorlandı. Farklı bir ülkeye geldiği için alışması uzun sürdü ama iyiye doğru gidiyor" dedi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
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