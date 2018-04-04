Oğuzhan için ‘şartlı’ teklif – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Oğuzhan için ‘şartlı’ teklif

    Oğuzhan için ‘şartlı’ teklif

    Başkan Orman'dan, 'a şartlı teklif.

    Başkan Orman'dan, 'a şartlı teklif. Afrin yolunda kaptanla bir araya gelen 'ın, "Ayrılmak istiyor olabilirsin ama imzanı at, ben de seni 10 milyon euro'ya bırakayım. Gittiğinde dönecek yuvan olsun" dediği öğrenildi.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
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