İnananlar ordusu – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    İnananlar ordusu

    Taraftar takıma destek için antrenmana akın etti ve ’nın hesaplarından da “Hedefe kilitlendik. İlk adımı inançla atın” paylaşımları yapıldı

    Lig yarışında sona gittikçe yaklaşılırken, taraftarı takımına tam destek verdi. Dünkü antrenman öncesi Özel Çengelköy Anadolu Lisesi'nden gelen bir grup öğretmen ve öğrenci, teknik direktör 'e çiçek ve plaket verdi. Öğrenciler, futbolculara da sevgi gösterilerinde bulunurken idman sahasına girişleri sırasında futbolculara moral verdiler. Çalışmayı Büyükşehir Belediyesi'nin davetilisi bir grup taraftar da izledi. Ayrıca Beşiktaş'ın sezon sonunda yine mutlu sona ulaşacağına hem kulüp hem de oyuncuar yürekten inanıyor. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaplan paylaşımda Şenol Güneş ve fotoğrafının altına "Hedefe kilitlendik, taraftarımızla birlikte başaracağız!" notu düşüldü. Beğeni yağmuru Talisca da kişisel hesabında Martin Luther King'den alıntı yaparak "İlk adımınızı inançla atın. Tüm merdiveni görmek zorunda değilsiniz, yeter ki siz ilk adımı atın" diye yazdı. Bu iletiler siyahbeyazlı taraftarlardan onbinlerce beğeni ve yorum aldı.

    3 OYUNCU ŞUT ÇALIŞTI
    Öte yandan hazırlıklarına start veren Kartal top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından Quaresma, Lens ve Larin ekstra şut idmanı yaptı. Elmacık kemiğinde kırık olan ve bir süredir maskeyle çalışan ise dinlendirildi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:19
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