İnananlar ordusu
Taraftar takıma destek için antrenmana akın etti Beşiktaş ve Talisca’nın hesaplarından da “Hedefe kilitlendik. İlk adımı inançla atın” paylaşımları yapıldı
3 OYUNCU ŞUT ÇALIŞTI
Öte yandan Göztepe hazırlıklarına start veren Kartal top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından Quaresma, Lens ve Larin ekstra şut idmanı yaptı. Elmacık kemiğinde kırık olan ve bir süredir maskeyle çalışan Negredo ise dinlendirildi.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 22:19
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
Toplam 1
Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
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