Hem sahayı hem kasayı dolduruyor! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Hem sahayı hem kasayı dolduruyor!

    Hem sahayı hem kasayı dolduruyor!

    Beşiktaş'ın başarılı ismi Anderson Talisca, takımını sırtlamaya devam ediyor...

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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